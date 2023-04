Nel mondo Android le minacce sono all’ordine del giorno e si nascondono spesso all’interno del Google Play Store. Nel corso delle ultime ore, in particolare, il team di esperti di McAfee ha scovato un nuovo malware. Stiamo parlando di Goldoson e quest’ultimo sembra che sia riuscito a nascondersi in oltre 60 app presenti sul Play Store.

Goldoson, nuovo malware si aggira su oltre 60 applicazioni su Android

Una nuova minaccia sta mettendo a rischio i dati degli utenti. Come già accennato in apertura, si tratta di Goldoson, un nuovo malware che è stato individuato dal team di esperti di McAfee. Come riportato in queste ore, questa nuova minaccia è riuscita ad insediarsi all’interno del Google Play Store.

Nello specifico, Goldoson sembra essere riuscito a nascondersi in addirittura 60 applicazioni. Si tratta di app che hanno ottenuto una quantità enorme di download, superiore in alcuni casi a 10 milioni di download. Questo malware potrebbe essere in grado di svolgere numerose azioni pericolose per gli utenti, tra cui anche il caricamento involontario di pagine web. Vi elenchiamo qui di seguito le applicazioni che sono state coinvolte dall’attacco di questo malware.

• L.POINT with L.PAY con oltre 10 milioni di download – com.lottemembers.android

• Swipe Brick Breaker con oltre 10 milioni di download – com.Monthly23.SwipeBrickBreaker

• Money Manager Expense & Budget con oltre 10 milioni di download – com.realbyteapps.moneymanagerfree

• GOM Player con oltre 5 milioni di download – com.gretech.gomplayerko

• LIVE Score, Real-Time Score con oltre 5 milioni di download – kr.co.psynet

• Pikicast con oltre 5 milioni di download – sixclk.newpiki

• Compass 9: Smart Compass con oltre 1 milione di download – com.appsnine.compass

• GOM Audio – Music, Sync lyrics con oltre 1 milione di download – com.gomtv.gomaudio

• 곰TV – All About Video con oltre 1 milione di download – com.gretech.gomtv

• LOTTE WORLD Magicpass con oltre 1 milione di download – com.lotteworld.android.lottemagicpass

• Bounce Brick Breaker con oltre 1 milione di download – com.Monthly23.BounceBrickBreaker

• Infinite Slice con oltre 1 milione di download – com.Monthly23.InfiniteSlice

• SomNote – Beautiful note app con oltre 1 milione di download – com.somcloud.somnote

• Korea Subway Info: Metroid con oltre 1 milione di download – com.whitecrow.metroid

• UBhind: Mobile Tracker Manager con oltre 1 milione di download – kr.co.rinasoft.howuse