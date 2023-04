Rete Wi-Fi in TUTTA la casa con il ripetitore Xiaomi da 10€ su Amazon

Riuscire ad ottenere in qualche modo la soluzione per diffondere il segnale Wi-Fi all’interno del proprio ambiente domestico in maniera omogenea, non può essere possibile se non con determinati strumenti.

Tutti coloro che credono che riuscire ad arrivare ad una soluzione del genere comporti costi ingenti, si sbagliano di grosso. A dimostrarlo è come sempre Amazon, il famoso sito e-commerce che anche questa volta arriva in soccorso degli utenti. A beneficiarne saranno coloro che non riescono ad avere ricezione Wi-Fi nella loro stanza o in alcune zone della casa o del proprio ufficio. Un ripetitore, chiamato nel gergo anche range extender, può costare tanto, ma non per Xiaomi. La famosa azienda infatti risulta tale proprio per la sua facoltà di fornire al pubblico prezzi molto più bassi del solito, non tralasciando però la qualità.

Xioami consente agli utenti di acquistare su Amazon il suo ripetitore Extender Pro Wi-Fi a 10,99€, ecco i dettagli

Oggi su Amazon è disponibile un’offerta che potrebbe interessare un po’ a chiunque. Si tratta infatti di un metodo estremamente economico per distribuire all’interno di un qualsiasi ambiente il segnale della rete Wi-Fi.

Il nuovo Xiaomi Mi Wi-Fi Range Extender Pro è in offerta. Tra le sue caratteristiche principali c’è quella di trasportare il segnale fino ad una velocità di 300 Mbps, il tutto grazie alle due antenne di cui il piccolo dispositivo, dal design molto minimale, è dotato.

Questa volta si potrà contare sul 45% di sconto, il quale porta il ripetitore a costare solo 10,99€ su Amazon. Adesso, bisogna solo aggiungerlo al carrello.

E se volessi risparmiare su Amazon?

Grazie ai canali Telegram è possibile risparmiare fino al 70% su tantissimi prodotti. Ecco i più famosi: