L’operatore virtuale 1Mobile, che opera sotto la rete di Vodafone Italia, ha recentemente deciso di prorogare la propria gamma di offerte da soli 2.50 euro al mese.

Rispetto a prima, l’offerta 1Mobile Smart Reward è disponibile nuovamente in versione standard. Ricordiamoci insieme le offerte disponibili.

1Mobile: gamma di offerte da 2.50 euro al mese disponibili anche ad aprile 2023

La data di scadenza è stata quindi aggiornata al prossimo 30 aprile 2023, salvo ulteriori cambiamenti, per sottoscrivere una qualsiasi offerta di 1Mobile si ha ancora tempo per tutto il resto del mese. Seguendo l’ordine presente nel nuovo sito dell’operatore, si comincia innanzitutto con l’unica offerta 1Mobile attivabile esclusivamente in portabilità, la Super 80 Limited Edition.

Quest’ultima comprende minuti illimitati verso numeri di rete fissa e rete mobile nazionali, 80 SMS verso tutti i numeri nazionali e 80 Giga di traffico internet mobile. Con questa offerta, come in precedenza è previsto un costo pari a 5 euro per il primo mese, poi con aumento a 6,99 euro mensili. Troviamo poi, per tutti i nuovi clienti sia in portabilità che con richiesta di un nuovo numero la Start XPlus Reward con minuti illimitati verso tutti i numeri fissi e mobili nazionali, 30 SMS verso tutti e 20 Giga di traffico dati che diventano 30 Giga dal terzo rinnovo, il tutto a 4,99 euro mensili che dal terzo rinnovo si abbassano a 4,49 euro al mese.

E ancora, la Start 2Plus che prevede ogni mese minuti illimitati verso tutti i numeri fissi e mobili nazionali, 30 SMS verso tutti i numeri nazionali e 10 Giga di traffico dati che diventato 20 Giga dal terzo rinnovo, al costo di 4,99 euro mensili. La Smart Reward include ogni mese minuti illimitati verso numeri fissi e mobili nazionali, 40 SMS verso tutti e 50 Giga di traffico dati che diventano 60 Giga dal terzo rinnovo, il tutto a 5 euro per il primo mese, poi a 5,99 euro al mese a partire dalla seconda mensilità. Visitate il sito ufficiale dell’operatore per scoprire le altre 4 offerte disponibili!.