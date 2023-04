Kena Mobile contro Vodafone con 230GB a 9,99€ al mese

Il prezzo oggi è forse quello che gli utenti valutano di più quando sono in procinto di scegliere la loro nuova offerta mobile. Per tale motivo i gestori si stanno organizzando di conseguenza, regolando i contenuti in base ai prezzi ma con molta più libertà rispetto ad un tempo. Se prima i costi bassi erano sinonimo di pochi giga, minuti o messaggi disponibili, oggi è cambiato totalmente lo scenario. Kena Mobile ad esempio è uno dei principali emissari nel mondo dei gestori virtuali a rendere le promozioni mobili sempre più accessibili.

I prezzi risultano talmente bassi che talvolta le persone non credono ai loro occhi leggendo le caratteristiche delle offerte.

Kena Mobile e la sua nuova STAR da 230GB al mese: ecco la promo che attira nuovi utenti

Questa volta in molti si sono ritrovati a voler valutare volentieri la sottoscrizione della nuovissima promozione mobile, la Star.

Si tratta di un’offerta che al suo interno riesce a far convergere i migliori contenuti, partendo dai minuti fino ad arrivare ad una connessione internet quasi senza limiti. Chi sottoscriverà questa offerta di Kena Mobile, potrà beneficiare innanzitutto di minuti senza limiti per le telefonate e di 1000 messaggi verso tutti. Il vero punto di forza però sta nella connessione ad internet presente con 230 giga in 4G ogni mese. Il prezzo è di soli 9,99€ al mese per sempre.

Ricordiamo inoltre che attivando il servizio di ricarica automatica entro il 14 giugno, sarà possibile aggiungere gratis alla propria offerta 50 giga per navigare sul web. Insomma, c’è poco da aspettare: correte sul sito ufficiale.