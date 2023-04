I migliori cellulari con fotocamera offrono una combinazione allettante dell’apice della tecnologia di imaging con display nitidissimi e connettività Internet velocissima. In effetti, alcuni telefoni possono scattare fotografie migliori rispetto alla fotocamera “corretta” che altrimenti potresti essere tentato di raccogliere.

Man mano che la tecnologia delle fotocamere progredisce, è difficile scegliere. Per questo motivo, ti aiuteremo a trovare lo smartphone con la miglior fotocamera presente in questo momento sul mercato. Le migliori fotocamere sono dotate di potenti sensori di imaging, ad esempio, il Samsung Galaxy S23 Ultra che ha un fantastico sensore da 200 MP, più potente della maggior parte delle migliori fotocamere professionali. Ma possiedono anche incredibili capacità computazionali che impiegano pochi millisecondi per elaborare le immagini acquisite e migliorare aspetti come nitidezza, bilanciamento del bianco e altro ancora.

Battuti gli iPhone

Il Pixel 7 Pro è semplicemente il telefono con la miglior fotocamera che puoi acquistare in questo momento. Riesce tranquillamente a tenere testa all’iPhone 14 e batte l’iPhone 14 Pro molto più costoso in alcune aree chiave.

Sebbene l’acquisizione RAW del 7 Pro non sia particolarmente impressionante e ad alcuni tradizionalisti potrebbe non piacere il modo in cui Google elabora le foto, il modo in cui vengono riprodotte le immagini non ha eguali.

Con un design elegante, uno schermo potente e un’eccellente supporto software, è uno dei migliori smartphone del 2023. Quindi, se hai deciso di passare ad un nuovo dispositivo, prendi in considerazione questo smartphone. Ti sarà difficile ottenere un telefono top di gamma migliore, sopratutto per il prezzo, che si aggira sui 750 euro.