In quest’ultimo periodo gli utenti hanno deciso di attivare le offerte di rete mobile di alcuni operatori telefonici virtuali. Questo perché al giorno d’oggi offrono davvero tanto ad un prezzo davvero molto basso. Tra questi, c’è ad esempio Optima Mobile. Tra le sue offerte più convenienti, c’è Optima Super Mobile ma sarà disponile ancora per poco tempo.

Optima Super Mobile, ancora poco tempo per attivarla con 100 GB di traffico dati

Una delle offerte più interessanti del momento è senza ombra di dubbio Optima Super Mobile. L’offerta del noto operatore telefonico virtuale, infatti, offre ad un prezzo davvero molto basso ben 100 GB di traffico dati, validi per navigare con una connettività pari al 4G.

Come già accennato in apertura, però, rimane poco tempo per poterla attivare. L’operatore virtuale ha infatti da poco comunicato che l’offerta in questione sarà disponibile all’attivazione soltanto fino al prossimo 1° maggio 2023. Come riportato dai colleghi di Mondomobileweb.it, l’operatore sta promuovendo l’attivazione dell’offerta anche sui propri canali social:

“I treni passano una volta sola, Optima Super Mobile invece è ancora disponibile, ma non per molto! Fino al 1° Maggio 100GB, minuti e SMS illimitati a soli 4,95 euro”.

Optima Super Mobile è quindi un’offerta davvero interessante. Ad un prezzo di appena 4,95 euro al mese, infatti, include ogni mese minuti di chiamate senza limiti verso tutti i numeri fissi e mobile nazionali, SMS illimitati verso tutti i numeri e, come già detto, 100 GB di traffico dati. Tutti coloro che sono intenzionati ad attivare questa offerta, dovranno quindi affrettarsi per non farsi sfuggire questa occasione.