DJI Inspire 3, il drone da cinema definitivo è arrivato ufficialmente

È arrivata la grande novità in casa DJI, dove l’azienda ha realizzato il nuovo drone cinematografico Inspire 3. Si tratta di un dispositivo sia preciso che aerodinamico che può soddisfare le esigenze nel mondo del cinema per produzioni di livello altissimo.

Questo drone è dotato di un design aerodinamico ma anche di una fotocamera FPV utile per la visione notturna FOV ultra-grandangolare. L’ampiezza è di 161° e il sistema di trasmissione e controllo O3 è in grado di gestire al meglio le prestazioni al top del drone che trova terreno fertile sui set cinematografici più importanti in assoluto. Al momento si tratta dell’unico drone cinematografico dell’azienda che è in grado di supportare il rilevamento omnidirezionale e anche Waypoint Pro alimentato da RTK.

Un design di livello: DJI Inspire 3 è il drone cinematografico perfetto

Progettato completamente da capo, DJI Inspire 3 è in possesso di un corpo leggero e integrato con telaio rigido e robusto che va a sottolineare la professionalità di questo dispositivo. Inoltre è supportata anche la nuova funzione Boost Inclinazione e rotazione orizzontale a 360°.

Le nuove batterie doppie intelligenti TB51 sostituibili offrono un’autonomia di volo che arriva fino a 28 minuti. La velocità massima è di 94 km/h.

Immagini full Frame e risoluzione 8K con camera dedicata

Il nuovo Inspire 3 è provvisto di una fotocamera stabilizzata Zenmuse X9-8K Air full frame, la più leggera di sempre. Questa è dotata dell’ultimissimo sistema di elaborazione delle immagini di DJI, ovvero CineCore 3.

C’è pieno supporto alla registrazione interna di video in CinemaDNG fino ad un massimo di 8K/25fps e Apple ProRes RAW 8K/75fps. Nella modalità S&Q, X9-8K Air supporta anche la registrazione interna dei video full frame in ProRes RAW fino al 4K/120fps senza alcun ritaglio.

X9-8K Air supporta anche una doppia ISO nativa. Nel formato full frame a 30 fps e inferiori, concede un EI 800/4000, con supporto ai 24 fps comuni nelle produzioni cinematografiche e ai 25 fps che di solito vengono usati all’interno delle produzioni commerciali e televisive. Superando i 30 fps, ecco un EI 320/1600. Questo consente filmati nitidi al massimo al fine di avere riprese in condizioni di scarsa illuminazione con dettagli al top.

DJI Inspire 3 offre inoltre ben due opzioni Waypoint Pro:

Rotte di volo ripetibili: questo consente ai piloti di avere il controllo delle rotte senza problemi servendosi di precisione i parametri preimpostati come altitudine, velocità, angolo dello stabilizzatore e anche impostazioni della fotocamera.

questo consente ai piloti di avere il controllo delle rotte senza problemi servendosi di precisione i parametri preimpostati come altitudine, velocità, angolo dello stabilizzatore e anche impostazioni della fotocamera. Dolly 3D: in modo da simulare una gru o magari una cablecam o un dolly di un set cinematografico. Tale funzione permette di creare un percorso di movimento aereo nel quale il velivolo potrà spostarsi sia avanti chee indietro lungo il percorso, servendosi di velocità regolabile e controllo dello stabilizzatore in base alle esigenze di ripresa.

Prezzo e disponibilità

DJI Inspire 3 risulterà disponibile per l’acquisto entro la fine del prossimo giugno su dji-store.it ma anche presso i rivenditori autorizzati. Il prezzo sarà di 15.119 €. Il prezzo include DJI Inspire 3, la fotocamera stabilizzata Zenmuse X9-8K Air, il radiocomando RC Plus, 6 Batterie intelligenti TB51, Stazione di ricarica, PROSSD da 1 TB, trolley, 3 eliche pieghevoli a sgancio rapido (coppia), contenitore da trasporto per obiettivo, cinturino per RC Plus e molto altro ancora.