L’operatore Tim Italia da alcuni giorni ha lanciato la propria iniziativa Porta un Amico che offre 10 euro di credito bonus sia al cliente invitato che al già cliente che ha generato l’invito.

Grazie a questa iniziativa è possibile ricevere fino a 30 euro di credito bonus invitando 3 amici a passare a Tim. Scopriamo insieme tutti i dettagli.

Tim: se Porti un Amico ti regala 10 euro di credito

Sia il cliente TIM che il nuovo cliente invitato che effettua la portabilità, riceveranno entrambi un bonus di 10 euro sul credito della SIM. Il già cliente TIM che genererà gli inviti potrà ottenere fino ad un massimo di 30 euro di bonus, in quanto si potrà ottenere il credito promozionale per un massimo di 3 amici invitati che effettueranno la portabilità.

I bonus di 10 euro saranno erogati, sia ai clienti che genereranno gli inviti che agli invitati, soltanto se questi hanno attivo il servizio TIM Ricarica Automatica o il pagamento nella fattura della rete fissa con TIM Unica. L’iniziativa “Porta un Amico in TIM” è attiva dal 4 Aprile 2023, quando è stata resa ufficialmente disponibile la nuova sezione dedicata “Porta un amico” all’interno del menu dell’area clienti MyTIM sul sito web dell’operatore.

Per generare i codici promozionali da inviare via email ai propri amici è necessario recarsi nell’area clienti MyTIM dal sito web dell’operatore, nella sezione dedicata. In questa sezione sono presenti i tab “Come funziona”, in cui viene spiegato il funzionamento dell’iniziativa, “Invita amici”, dove è possibile generare i codici promozionali, e “I tuoi codici”, per verificare lo stato di ogni codice generato.