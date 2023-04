Monete e schede SIM che valgono MIGLIAIA di euro, la lista completa

Oltre ai francobolli, alle cartoline e a tanti altri piccoli oggetti che potrebbero risultare obiettivo dei collezionisti, ci sono anche monete e addirittura schede SIM a far parte di questo insieme.

Tra gli oggetti antichi, ma in alcuni casi neanche troppo, si possono nascondere delle vere e proprie piccole fortune. Partendo dalle monete fino ad arrivare alle vecchie schede utili per dare rete ad un telefono, i prezzi possono essere davvero pazzi. Più volte sono venute fuori notizie riguardanti situazioni in cui una persona ha tirato fuori dal cassetto una manciata di monete ricavandone un bel gruzzoletto. Nessuno però credeva che anche le SIM potessero rappresentare un tesoro.

Per quanto riguarda le monete, si tratta di esemplari rari, i quali devono beneficiare di alcune caratteristiche ben precise. Per quanto riguarda le SIM, bisogna che ci sia una determinata combinazione di numeri a rappresentarle.

Monete che valgono una piccola fortuna, eccone alcune

Tralasciando quelle antiche che per scovarle bisognerebbe probabilmente girare il mondo, ci sono alcune monete del conio attuale che possono valere molto.

Si parte dalla moneta da 1 centesimo di euro a conio unilaterale, fino ad arrivare a quella da 2 euro del 2007 coniata a Monaco e a quella da 1 centesimo di euro coniata in Italia nel 2002. Il guadagno parte da circa 1000€ fino ad arrivare a 3000€.

Non solo monete, ecco le SIM che valgono tanto per i collezionisti

Le schede SIM che valgono molto sono quelle che combinano all’interno del numero assegnato ad esse delle cifre in ripetizione.

È da prendere come esempio una scheda SIM di TIM venduta per 8.600€ per via della sequenza numerica mostrata, la quale era: 33Y XXXXXXX.

In parole povere, più volte un numero si ripete, meglio se consecutivamente, all’interno di una numerazione, più quella scheda aumenta di valore per i collezionisti.