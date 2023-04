Proprio lo scorso 11 aprile 2023 Mario Colabufo, growth hacker e imprenditore con focus sul digital management e sulla gestione di brand e personaggi del mondo dell’influencer marketing, ha annunciato di essersi dimesso dal ruolo di Amministratore Delegato dell’operatore virtuale Elimobile.

Il social mobile operator italiano, presentato ufficialmente lo scorso 16 Maggio 2022, era gestito proprio da Colabufo, in qualità di fondatore, presidente e CEO, e da Gianluca Vacchi, imprenditore e influencer, nel ruolo di co-fondatore e main investor. Scopriamo insieme tutti i dettagli.

Elimobile: si dimette l’Amministratore Delegato

Il progetto è stato pensato per fornire agli utenti un operatore telefonico a cui fanno seguito diversi servizi digitali esclusivi, come corsi di formazione, esperienze, attività di fitness, film e docuserie, criptovalute e metaverso ($ELITE), il tutto disponibile all’interno della piattaforma Elisium, accessibile anche dall’app Elivision.

Nella mattinata dello scorso 11 aprile, però, come già anticipato, Mario Colabufo ha ufficialmente comunicato le proprie dimissioni, attraverso una email inviata anche ai colleghi MondoMobileWeb. Di seguito, il corpo dell’email: “Gentilissimi, in data odierna ho dato le mie dimissioni come amministratore delegato di Elimobile. Nell’ultima settimana, in Elimobile è entrato un nuovo gruppo in quota minoritaria, ma l’estrema differenza di vedute sul futuro della compagnia mi hanno portato a rassegnare le dimissioni.

Auguro alla compagnia il meglio, ma le strade non potevano far altro che separarsi“. Secondo quanto comunicato, l’ormai ex AD di Elimobile ha deciso di presentare le proprie dimissioni a seguito dell’arrivo in azienda di un nuovo gruppo in quota minoritaria, con conseguente divergenza di vedute in merito al futuro della compagnia.