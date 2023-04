Instagram è uno dei social network più grandi e popolari, ma deve cambiare e adattarsi continuamente per mantenere l’interesse degli utenti. Sono finiti i giorni in cui era solo una semplice app per condividere foto con filtri vintage.

Oggi ha molte funzionalità nascoste che non sono evidenti attraverso l’uso occasionale. Ecco 12 trucchi e suggerimenti per Instagram che devi conoscere.

Filtra automaticamente i commenti inappropriati

Dai un’occhiata a qualsiasi post di un utente con più di 10.000 follower e quasi sicuramente ti imbatterai in almeno un commento molto cattivo.

Instagram consente agli utenti di nascondere commenti inappropriati filtrando determinate parole chiave personalizzabili. Per utilizzare questa funzione, tocca il tuo profilo, quindi tocca il Menu (tre linee) in alto a destra. Tocca Impostazioni, Privacy, Commenti, quindi attiva Filtro manuale per impostare parole e frasi specifiche da bloccare.

Puoi anche utilizzare la funzione Parole nascoste per filtrare parole, frasi ed emoji specifici dai tuoi messaggi diretti. Per usarlo, vai su Impostazioni, Privacy, Parole nascoste e quindi seleziona Aggiungi all’elenco per designare quali elementi contrassegnare. Tutto ciò che contiene un termine di parole nascoste andrà in una cartella separata nei tuoi messaggi.

Storie mute di utenti specifici che segui

Se non vuoi smettere di seguire le persone le cui storie non ti interessano, cosa puoi fare?

Instagram ti consente di silenziare le storie di chiunque in modo che non vengano visualizzate nel tuo feed. Per fare ciò, tocca e tieni premuta il pulsante delle Storie, quindi seleziona Disattiva. Questa azione attenua ti permette di non vedere la storia in questione e la spinge fino alla fine del feed. Accedi alla loro storia e attiva l’audio in qualsiasi momento se cambi idea.