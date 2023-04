Nelle scorse ore l’operatore rosso Vodafone Italia ha avviato una nuova campagna SMS per i propri clienti, ma questa volta non sta proponendo loro un’offerta ma li sta mettendo in guardia.

L’operatore ricorda loro di prestare attenzione circa alcuni ingannevoli contatti da parte di sedicenti operatori Vodafone e informandoli su come difendersi da queste truffe telefoniche.

Vodafone avverte i propri clienti: fate attenzione alle truffe

Con questa nuova campagna, avviata nelle scorse ore, il gestore telefonico spiega infatti che nessun operatore commerciale o di call center Vodafone contatterebbe i clienti per informarli su modifiche tariffarie del contratto. In questo senso, l’operatore sottolinea inoltre di impegnarsi ogni giorno per tutelare la privacy dei clienti, oltre che per trattare i loro dati in sicurezza.

Ecco l’esempio di un SMS: “Ci impegniamo ogni giorno a tutelare la tua privacy e a trattare i tuoi dati in sicurezza. Nessun operatore commerciale o di call center Vodafone ti contatterà per informarti su modifiche tariffarie del tuo contratto. Se vuoi saperne di più su come proteggerti da attività insolite visita http://voda.it/antitruffa“.

Nel caso in cui il cliente voglia saperne di più su come proteggersi da attività insolite, come indicato nel messaggio è possibile consultare la pagina dedicata raggiungibile tramite l’apposito link, o comunque tramite la sezione di supporto sul sito ufficiale di Vodafone. A detta dell’operatore rosso, gli schemi usati dai truffatori sono ormai noti e fanno leva sulla fiducia dei clienti per ottenere dati personali o informazioni sulla linea.