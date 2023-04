L’operatore virtuale NTMobile ha recentemente deciso di rilanciare la propria offerta denominata Più Plus Plus, dedicata a tutti i nuovi clienti che attivano un nuovo numero o che effettuano la portabilità del proprio.

Dopo essere stata rilanciata a fine Maggio 2022 l’offerta Più Plus Plus era stata prorogata di mese in mese, continuando a essere disponibile per tutto lo scorso anno. Ricordiamoci insieme cosa propone.

NTMobile rilancia l’offerta Più Plus Plus

Con Più Plus Plus, ogni mese sono previsti 30 Giga di traffico dati fino in 4G, oltre che minuti illimitati verso tutti i numeri nazionali di rete mobile e rete fissa. Al momento, l’offerta risulta attivabile fino al 30 Aprile 2023, salvo cambiamenti. In alternativa, fino a nuova comunicazione, sono rimaste disponibile anche le altre varianti con pagamento mensile o semestrale, ovvero Più a 4,99 euro al mese e Più Plus a 20,94 euro ogni 6 mesi.

Sempre con scadenza al 30 Aprile 2023, salvo cambiamenti, in questi giorni sono state prorogate le offerte generazionali Più++50 a 2,99 euro al mese e 40 Plus a 3,49 euro al mese, disponibili rispettivamente per nuovi clienti Over 50 e Over 40, in ogni caso con pagamento mensile. Si segnala inoltre che, con il ritorno di Più Plus Plus con pagamento ogni 12 mesi, come già accennato è stata prorogata ufficialmente anche Metà Annuale, anche in questo caso con scadenza al 30 Aprile 2023.

Come sempre, Metà Annuale include ogni mese 50 Giga di traffico dati fino in 4G, oltre che minuti illimitati verso tutti i numeri nazionali di rete mobile e rete fissa. Con questa offerta, il pagamento dei rinnovi avviene, come già specificato, ogni anno con un costo pari a 47,88 euro per 12 mesi, equivalenti a 3,99 euro al mese.