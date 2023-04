L’operatore telefonico virtuale NTmobile sta proponendo per tutti i suoi nuovi clienti un’opportunità davvero imperdibile. In questi ultimi giorni, infatti, tutti i nuovi clienti potranno attivare l’imperdibile offerta di rete mobile denominata NTmobile Più Plus Plus. Questa si distingue per il suo costo mensile di appena 2,50 euro.

Ntmobile propone l’imperdibile offerta mobile Ntmobile Più Plus Plus

NTmobile continua a sorprendere e questa volta ha deciso di rendere disponibile un’offerta mobile davvero senza precedenti. Come già accennato in apertura, si tratta dell’offerta mobile denominata NTmobile Più Plus Plus ed è riservata a tutti i nuovi clienti dell’operatore. In particolare, l’offerta è attivabile sia da chi attiva un nuovo numero sia da chi richiederà la portabilità del proprio numero da altri operatori telefonici.

La cosa più sensazionale di questa offerta è il suo costo. I nuovi clienti, infatti, dovranno pagare un costo annuale di 29,94 euro. Si tratta dunque di appena 2,50 euro al mese, un costo davvero molto ma molto basso rispetto a quanto proposto al momento dalla concorrenza.

L’offerta mobile NTmobile Più Plus Plus, nello specifico, offre ogni mese fino a 30 GB di traffico dati per navigare con connettività pari al 4G e anche minuti di chiamate senza limiti verso tutti i numeri fissi e mobile nazionali. Stando a quanto comunicato, l’offerta in questione sarà attivabile dal 6 fino al 30 aprile 2023. Vedremo se l’operatore deciderà di prorogarne ulteriormente la disponibilità.

Ricordiamo comunque che in questi giorni l’operatore virtuale ha reso disponibili anche due altre offerte mobile dal prezzo molto basso che parte da 2,99 euro, ovvero NTmobile Più 50++ e 40 Plus.