Tra i vari operatori telefonici disponibili in Italia, gli utenti scelgono molto spesso quelli virtuali in quanto offrono delle offerte mobile super convenienti. Tra questi, c’è ad esempio l’operatore virtuale denominato NTmobile. In questi ultimi giorni, in particolare, l’operatore ha deciso di prorogare la disponibilità di due sue offerte riservate ai clienti Over 50 e Over 40, ovvero NTmobile Più++50 e 40 Plus.

NTmobile Più++50 e 40 Plus, l’operatore proroga la disponibilità di queste offerte

Nel corso degli ultimi giorni l’operatore telefonico virtuale NTmobile ha deciso di continuare a rendere disponibili due sue offerte mobile. Come già accennato in apertura, queste offerte sono rivolte ad una particolare tipologia di utenti, ovvero tutti gli over 50 e over 40. Entrambe le offerte sono davvero sorprendenti dato che hanno un prezzo per il rinnovo mensile che parte da soli 2,99 euro.

Ora, tutti gli interessati ad attivare una di queste offerte mobile, avranno a disposizione un altro po’ di tempo. In particolare, sarà possibile attivarle fino alla fine del mese di aprile 2023. Le offerte sono attivabili online direttamente dal sito ufficiale dell’operatore virtuale. Potranno inoltre attivarle sia gli utenti che decideranno di attivare un nuovo numero sia gli utenti che richiederanno la portabilità del proprio numero da altri operatori.

Entrambe le offerte NTmobile Più++50 e 40 Plus, in particolare, offrono ogni mese fino a 30 GB di traffico dati per navigare con connettività 4G e minuti di chiamate senza limiti verso tutti i numeri fissi e mobile nazionali. Per la prima offerta, il costo per il rinnovo mensile è di 2,99 euro, mentre il costo della seconda offerta è di 3,49 euro.