Dalla scorsa settimana l’operatore WindTre sta proponendo, ad alcuni ex clienti che in precedenza hanno lasciato il consenso commerciale, la propria offerta denominata GO 200 Top +.

Per attivare la nuova WindTre GO 200 Top+ a 5,99 euro al mese, i “nuovi” potenziali clienti selezionati hanno tempo fino alla scadenza indicata nell’SMS winback. La data di scadenza è personalizzata. Scopriamo insieme cosa comprende.

Torna in WindTre con la GO 200 Top+

WindTre GO 200 Top+ prevede ogni mese minuti illimitati di traffico voce verso tutti i numeri fissi e mobili nazionali, 200 SMS verso tutti i numeri nazionali e 100 Giga di traffico internet mobile in 4G a 5,99 euro al mese. Ecco un esempio di SMS: “Torna in WINDTRE! 200 GIGA, 200 SMS e minuti illimitati a 5,99 euro al mese. Attivazione 0E e SIM 0E in negozio entro il XX/XX. Costi e privacy su windtre.it/go200toplus“.

In alternativa all’offerta WindTre GO 200 Top+ a 5,99 euro al mese con addebito su credito residuo, il cliente può attivare l’offerta WindTre GO 200 Top+ Easy Pay che prevede un costo di attivazione di 49,99 euro: il cliente può scegliere se pagare in un’unica soluzione oppure rateizzare il costo di attivazione in 24 rate mensili di 2,08 euro.

Si ricorda che per le offerte che prevedono la modalità Easy Pay, il costo mensile viene addebitato sul metodo di pagamento automatico, a scelta tra quelli disponibili. Il costo di attivazione di WindTre GO 200 Top+ è gratuito. Il costo della nuova SIM ricaricabile è di 10 euro, salvo eventuali promozioni locali. In alcuni casi l’operatore propone, nel testo del messaggio ricevuto dal cliente, il costo della nuova SIM a 0 euro.