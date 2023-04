5 curiosità ASSURDE sull'antico Egitto che vi manderanno fuori di testa

Da sempre fonte di grande fascino per l’umanità, l’antico Egitto resterà per sempre uno dei miti più grandi che l’uomo abbia mai conosciuto. Effettivamente la storia della grande civiltà egizia risulta tuttora oggetto di studio da parte degli scienziati e dei ricercatori, i quali sostengono che solo una piccola parte di un grande tesoro sepolto sia stata portata oggi alla luce dopo millenni.

La civiltà egizia però non riguarda solo i faraoni, le piramidi e i sarcofagi, ma anche molto altro. Ci sono infatti 5 curiosità sull’antico Egitto che dovreste conoscere.

5 curiosità sull’antico Egitto che vi lasceranno sorpresi: ecco i dettagli in merito

In primo luogo bisognerebbe notare che all’interno delle raffigurazioni bidimensionali delle tombe così come dei monumenti degli antichi egizi, gli occhi degli uomini e delle donne sono caratterizzati da un particolare. Si tratta di una linea nera ben marcata detta “Kohl“, una sorta di make-up che aveva una funzione specifica: proteggere gli occhi dal sole.

Un’altra curiosità, ma in alcuni casi già più conosciuta, è il grande amore degli egiziani per i gatti. Questi venivano infatti considerati come animali sacri visto che si presumeva avessero dei poteri magici.

Per quanto riguarda la mummificazione, c’è una precisazione da fare della quale non tutti sono a conoscenza. Prima di procedere con l’imbalsamazione, venivano esportati tutti gli organi interni, come hanno poi riscontrato anche gli studiosi. L’unico organo che veniva lasciato era il cuore, considerato il nucleo della vita.

Inoltre le donne egizie nell’antico Egitto arrivano tanti diritti in più, talvolta anche rispetto al giorno d’oggi se considerate alcune giurisdizioni. Non è poi tanto un mistero il fatto che le figure più importanti della religione egiziana fossero zoomorfe, ovvero rappresentate da dei con fattezze animali.