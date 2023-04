Con il ritorno della WindTre amplia le possibilità per tutti i suoi clienti. Nel corso di questi giorni che anticipano la Pasqua, tutti coloro che desiderano passare al provider arancione potranno sfruttare alcune promozioni estremamente vantaggiose per i costi, ma soprattutto per le soglie di consumo, mai così ampie.

WindTre e la promo con Giga infiniti a Pasqua

I clienti del gestore possono, ad esempio, optare per la WindTre Go Unlimited Star+. Questa ricaricabile si conferma una delle migliori sorprese del momento, grazie ad un pacchetto che è sempre più ricco per gli utenti.

Nel dettaglio, i clienti che scelgono questa ricaricabile di WindTre avranno a loro disposizione un piano con Giga senza limiti per la connessione in rete. La navigazione internet sarà disponibile anche sotto la rete 5G, previa copertura del territorio. Inoltre, sempre questa ricaricabile assicura consumi senza limiti per le telefonate verso tutti e gli SMS.

Il costo mensile della promozione è di 7,99 euro. La Go Unlimited Star+ offre anche interessanti garanzie per i clienti, come il prezzo bloccato per i primi sei mesi dalla sottoscrizione della SIM. Inoltre, il provider si impegna a non effettuare alcuna modifica ai costi mensili o alle soglie di consumo iniziali durante il primo semestre di abbonamento.

In aggiunta al costo per il rinnovo mensile, gli abbonati di WindTre dovranno associare solo una quota di attivazione per la ricezione della SIM: il costo sarà pari a 10 euro e sarà una tantum. Necessaria, infine, la portabilità del numero da linee TIM, Vodafone ed Iliad.