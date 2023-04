Le monete sono tra gli oggetti più ricercati in assoluto dai collezionisti. Chiaramente non tutte le monete hanno un valore che vada al di là del loro reale valore come denaro. Quelle da collezione sono monete rare, difficili da trovare, come monete coniate da uno Stato per commemorare un evento o celebrare un personaggio, oppure quelle che presentano delle particolarità, errori di conio o piccoli difetti.

Anche la sterlina, una delle valute più antiche ancora in circolazione, presenta degli esemplari particolari che possiedono un grande valore. Le sterline si possono dividere in vecchio conio, regina Elisabetta e nuovo conio e le più ricercate dai collezionisti, che possiedono un valore più alto, sono le sterline che raffigurano re e regine.

Qual è il valore della sterlina della regina Vittoria?

La regina Vittoria è stata una della sovrane più longeve della storia, il suo regno è durato ben 63 anni e ha segnato un periodo florido per il Regno Unito, tanto da essere definito età vittoriana.

Il suo regno è durato a lungo, per cui le monete coniate con il suo volto sono state parecchie. Nonostante ciò posseggono tutte un grande valore, infatti ogni sterlina raffigurante la regina Vittoria vale qualche centinaia di euro.

Ci sono poi delle sterline particolari che hanno un valore molto più alto, come la sterlina che rappresenta il volto della sovrana da giovane che può valere dai 500 ai 900 euro oppure le sterline d’oro del 1841 che possono raggiungere anche prezzi folli. Una di queste sterline è stata venduta a 25.000 euro!