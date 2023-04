La Star Wars Celebration Europe 2023 ha permesso di approfondire i piani futuri per la saga creata da George Lucas. Tuttavia, all’interno del panel dedicato alla Lucasfilm, c’è stato spazio anche per un altro importante franchise creato dal genio californiano: Indiana Jones.

Durante la convention, infatti, è stato mostrato il nuovo trailer di Indiana Jones e il quadrante del destino. Il filmato è stato pubblicato su YouTube subito dopo che i presenti in sala hanno potuto ammirarlo in anteprima.

Harrison Ford vestirà nuovamente i panni di uno dei ruoli più iconici della sua carriera. Il leggendario archeologo, avventuriero ed eroe tornerà sul grande schermo per una nuova avventura, la quinta appartenente al franchise di Indiana Jones.

Indiana Jones e il quadrante del destino, Harrison Ford è in grandissima forma nel nuovo trailer mostrato durante la Star Wars Celebration Europe 2023

A dirigere Indiana Jones e il quadrante del destino troveremo James Mangold, famoso per aver diretto pellicole come Ford v Ferrari e Logan. Inoltre, il regista entrerà anche nel franchise di Star Wars alla regia di uno dei tre nuovi film appena annunciati sempre in occasione della Star Wars Celebration Europe 2023.

Al fianco di Harrison Ford, ci saranno anche un casto d’eccezione composto da Phoebe Waller-Bridge (Fleabag), Antonio Banderas (Pain and Glory), John Rhys-Davies (I Predatori dell’Arca Perduta), Shaunette Renee Wilson (Black Panther), homas Kretschmann (Das Boot), Toby Jones (Jurassic World: Fallen Kingdom), Boyd Holbrook (Logan), Oliver Richters (Black Widow), Ethann Isidore (Mortel) e Mads Mikkelsen (Animali Fantastici: I Segreti di Silente).

La produzione di Indiana Jones e il quadrante del destino sarà affidata a Kathleen Kennedy, Frank Marshall e Simon Emanuel. Due nomi storici legati al franchise come Steven Spielberg e George Lucas assumeranno il ruolo di produttori esecutivi.

Considerando il grande ritorno del personaggio creato da George Lucas, non poteva mancare John Williams per la realizzazione della colonna sonora. Ricordiamo che le colonne sonore di tutte le pellicole sono state realizzate da John Williams a partire dal 1981, anno di debutto de I Predatori dell’Arca Perduta.

Alla luce di tutte queste informazioni e del nuovo trailer, non resta che attendere il prossimo 30 giugno, data prevista per l’uscita nelle sale. Solo così potremo scoprire come sarà la nuova avventura dell’archeologo più spericolato del cinema e se ci potrà essere spazio per un ulteriore sequel.