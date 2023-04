Gli smartphone sono ormai degli strumenti imprescindibili per la nostra vita quotidiana. Il cellulare ci permette di svolgere numerose funzioni, in alcuni casi aiutandoci a farlo nel migliore dei modi ed ottimizzando i tempi.

Si passano svariate ore davanti al cellulare e nonostante siano passati parecchi anni dall’avvento del primo smartphone, tutt’ora non appare chiaro se l’utilizzo eccessivo possa portare a delle problematiche serie per la nostra salute.

La correlazione tra tumori e utilizzo smodato dello smartphone non è stata ancora confermata. Non si comprende se le radiazioni elettromagnetiche emesse dai cellulari possano portare a dei problemi di natura oncologica. Nel dubbio è consigliabile comunque prestare delle piccoli attenzioni, come non tenere il cellulare vicino all’orecchio prediligendo l’utilizzo delle auricolari, oppure scegliere smartphone che emettano meno radiazioni.

Quali modelli emettono più radiazioni?

Vediamo qual è la classifica dei 10 smartphone attualmente in circolazione, che potrebbero essere potenzialmente più ‘pericolosi’ per la salute umana:

1. Xiaomi Mi A1

2. Xiaomi Mi Max 3

3. OnePlus 6T

4. HTC U12 life

5. Xiaomi Mi Mix 3

6. Xperia XA2 Plus

7. Google Pixel 3 XL

8. Xiaomi Mi 9/9 SE

9. iPhone 7

10. Xperia XZ1 Compact

Osservando la classifica dei primi 10 smartphone più pericolosi per l’emissione di radiazioni si può notare una netta prevalenza di cellulari di marche cinesi. In particolare, il produttore cinese Xiaomi, marchio molto famoso, si aggiudica quattro posizioni su dieci, tra cui primo e secondo posto. Presente anche un modello di casa Apple, l’iPhone 7.

Per quanto riguarda invece i modelli più sicuri, poiché possiedono un’emissione di radiazioni più bassa, sulla classifica svetta il marchio sudcoreano Samsung.