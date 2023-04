Nei giorni precedenti Marvel ha deciso di mostrare al mondo il trailer della sua serie più attesa dell’anno, stiamo parlando ovviamente di Marvel Secret Invasion, ovvero la serie che uscirà il 21 Giugno su Disney Plus e che narrerà le vicende della Terra alle prese con l’invasione Skrull e di Nick Fury, storico ex capo dello SHIELD che cercherà di opporvisi.

La serie è ovviamente molto attesa, sia perchè oggettivamente Fury è da sempre un personaggio misterioso ma allo stesso tempo principale e che merita un contenuto dedicato a lui, sia perchè l’invasione Skrull da sempre costituisce una parte importante nel mondo dell’Universo Marvel.

Il trailer mostra un contenuto che sicuramente si avvicina molto al passato, con ambientazioni e climi molto più seriosi e drammatici, senza l’umorismo che, negli ultimi due anni a detta di molti ha inquinato e abbassato il livello delle produzioni Marvel, ecco dunque perchè in molti sperano che questa serie sia l’inizio di un riscatto per la Marvel.

Il poster apre alla teoria Fury-Skrull

Il poster rilasciato da Marvel ha aperto ad una teoria che in realtà era un forte sospetto di tutti, ovvero che Nick Fury è da sempre uno Skrull infiltrato, ed addirittura si saprebbe anche quando lo scambio con quello vero sia stato effettuato, ma facciamo qualche passo indietro, arriviamo fino a Spiderman Far From Home, nella scena post credit infatti possiamo chiaramente vedere che Fury si trasforma in uno Skrull insieme a sua moglie Maria Hill, Skrull anche lei.

Ma dunque quando è avvenuto lo scambio ? Secondo molti lo switch con Talos è avvenuto durante gli avvenimenti di Captain America: The Winter Soldier, nel dettaglio dopo che l’Hydra ha attaccato Fury riducendolo in fin di vita, questo sarebbe finito nello spazio proprio dagli skrull che si sono occupati di lui, sostituendolo con Talos, questo spiegherebbe la sua assenza in tutti questi anni, confermata appunto dal fatto che nel trailer viene sottolineato il suo recente ritorno sulla Terra.

A corroborare il tutto c’è anche un piccolo dettaglio, in Captain Marvel Fury afferma di non mangiare i toast tagliati in diagonale, però poi in Age Of Ultron (successiva a The Winter Soldier), mangia tranquillamente un toast di quel tipo.