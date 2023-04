iPhone, la funzione SOS emergenze potrebbe salvarti la vita

Finalmente grazie a SOS emergenze è possibile chiedere aiuto e avvertire rapidamente i propri contatti selezionati in modo facile e veloce. Come? Sull’iPhone il cursore appare dopo aver premuto il tasto laterale insieme ai tasti del volume. Ma ecco tutti i dettagli.

iPhone: gli sconti? Tsh, nessun problema

Quando effettui una chiamata SOS, l’iPhone chiama automaticamente il numero di emergenza locale. In alcune aree geografiche, potresti dover scegliere il servizio di cui hai bisogno. Ad esempio, in Cina continentale puoi scegliere tra polizia, vigili del fuoco o pronto soccorso. Se nella barra di stato del tuo iPhone appare l’indicazione SOS, significa che una rete cellulare è disponibile per le chiamate di emergenza. Al termine di queste l’iPhone avvisa i contatti di emergenza con un messaggio di testo, a meno che tu non scelga di annullarlo. Lo smartphone invia quindi la posizione attuale e, per un determinato intervallo di tempo, i contatti di emergenza riceveranno la posizione aggiornata in caso di spostamenti.

Su iPhone 14, puoi anche utilizzare “SOS emergenze” tramite satellite per inviare messaggi ai servizi di emergenza quando sei fuori dalla copertura cellulare e Wi-Fi. Per chiamare i servizi di emergenza, rilascia i tasti al termine del conto alla rovescia per effettuare una chiamata ai servizi di emergenza. Tieni premuto il tasto laterale e uno dei tasti del volume finché non viene visualizzato il cursore di SOS emergenze. Trascina quindi il cursore di Chiamata di emergenza per chiamare i servizi di emergenza. Se continui a tenere premuto il tasto laterale e il tasto del volume anziché trascinare il cursore, si avvia un conto alla rovescia e viene emesso un segnale acustico di avviso. Se rilasci i tasti al termine del conto alla rovescia, il tuo iPhone chiama automaticamente i servizi di emergenza.