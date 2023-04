illusioni-ottiche-solo-il-2-riesce-a-trovare-la-figura-nascosta

Le illusioni ottiche attirano da tempo le persone. L’immagine virale di questa settimana è quella che ha fatto impazzire le persone: sembra un muro vuoto ma contiene una figura nascosta. L’obiettivo è quello di scoprirla senza irritarsi troppo.

L’illusione ambigua è il tipo di illusione ottica più comune su Internet in questo momento. Si tratta di un’illusione in cui l’osservatore viene ingannato nel vedere qualcosa che non c’è o nel percepire qualcosa che non è quello che è. In questa illusione è tutta una questione di acutezza visiva e di capacità di individuare il volto dell’uomo sepolto nella foto.

Illusioni ottiche, riuscite a trovare l’uomo ?

Secondo le fonti su internet, solo il 2% circa delle persone ha la pazienza di trovare l’uomo nella grafica. Trovarlo richiede un enorme livello di attenzione e di sforzo, e anche in questo caso può essere un’impresa ardua. Chi riesce a vederlo, invece, può provare un meraviglioso senso di successo e di gioia.

Vale la pena notare che questa illusione ottica è interamente il risultato di processi ottici e non dipende dalla fisiologia umana. In altre parole, è tutta una questione di composizione dell’immagine e di come i colori e le forme interagiscono tra loro. È un’eccellente illustrazione di come il cervello possa essere indotto a percepire qualcosa che in realtà non c’è.

Allora, avete scoperto l’uomo nella fotografia? O avete rinunciato perché frustrati? Qualunque sia il vostro risultato, tenete presente che le illusioni ottiche sono progettate per essere divertenti e interessanti e possono essere un ottimo modo per allenare il cervello e migliorare l’acutezza visiva. Continuate a esercitarvi e chissà, potreste diventare esperti nell’individuare figure nascoste in pochissimo tempo.