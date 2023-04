Per il mese di aprile, l’operatore telefonico virtuale ha deciso di proporre alcune novità. Tra queste, in particolare, è da poco stata annunciata ufficialmente una nuova offerta mobile davvero sorprendente con una enorme quantità di traffico dati per navigare. Si tratta di Fastweb Mobile Full. Vediamo qui di seguito cosa ha da offrire.

Fastweb Mobile Full, arriva la nuova offerta mobile con ben 200 GB di traffico dati

Fastweb continua ad ampliare la sua proposta. Come già accennato in apertura, infatti, l’operatore telefonico virtuale ha da poco reso disponibile la nuova offerta mobile denominata Fastweb Mobile Full. Quest’ultima si caratterizza e si distingue per la grande quantità di giga che gli utenti potranno utilizzare per navigare.

Nello specifico, l’offerta include ben 200 GB di traffico dati, utilizzabili anche con connettività 5G. Oltre a questo, l’offerta include anche ogni mese minuti di chiamate senza limiti verso tutti i numeri fissi e mobile e 1000 SMS verso tutti i numeri. Il costo di questa nuova offerta mobile è poi piuttosto conveniente, dato che si tratta di soli 8,95 euro al mese.

La proposta di Fastweb però non è ancora finita. Ad aprile L’operatore sta ancora proponendo anche l’offerta mobile denominata Fastweb Mobile Maxi. In questo caso, gli utenti potranno addirittura utilizzare fino a 300 GB di traffico dati e sempre con una connettività massima pari al 5G. L’offerta mobile comprende poi sempre minuti di chiamate ed SMS senza limiti verso tutti i numeri. Il costo per il rinnovo mensile, in questo caso, è di 11,95 euro al mese.