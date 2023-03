Da diverse ore, gli utenti di Instagram segnalano un malfunzionamento del servizio, con problemi di caricamento in varie parti d’Italia e d’Europa. Ma cosa sta succedendo esattamente?

Aggiornamento 31/03: sembra che i disservizi stiano rientrando, anche se le segnalazioni continuano ad avere un andamento altalenante. Alcuni utenti riscontrano ancora problemi? Secondo le segnalazioni su Downdetector, Instagram risulta essere down per molti utenti in diverse zone d’Italia, come mostrato anche dalla mappa pubblicata sullo stesso portale. I problemi segnalati riguardano l’accesso e l’impossibilità di caricare i contenuti, ma non tutti gli utenti sembrano essere coinvolti.

Si tratta probabilmente di un disservizio temporaneo che interessa solo un numero limitato di utenti. Nel nostro caso, non abbiamo riscontrato particolari problematiche, ma in altre zone d’Italia le segnalazioni indicano un malfunzionamento in corso. Le segnalazioni su Downdetector mostrano un andamento altalenante, il che suggerisce che in alcune aree il problema potrebbe essere già risolto. Tuttavia, non è ancora stata rilasciata alcuna comunicazione ufficiale da parte di Instagram riguardo al down di oggi, 31 marzo.

Pare che Instagram non funzioni correttamente oggi, 31 marzo, con diversi utenti che segnalano problemi a partire dalle ore 12. Questi problemi potrebbero interessare solo specifiche versioni dei sistemi operativi Android ed iOS, soprattutto per quanto riguarda il caricamento delle stories e dei post. Non ci sono ancora certezze in merito, ma sicuramente non si tratta di una bufala legata alla piattaforma.

Instagram: problemi con caricamento di stories e post

Nonostante il malfunzionamento di Instagram, come si evince da Down Detector, non si può parlare di una completa interruzione del servizio. Fondamentalmente, i problemi sembrano emergere solo durante il caricamento di stories e post. Resta da capire se l’anomalia coinvolga specifiche versioni degli OS, magari in concomitanza con il rilascio di un nuovo aggiornamento contenente un bug.

Al momento, non ci sono certezze sulla reale portata dei problemi odierni e non sembra che il disservizio sia associabile agli operatori di telefonia, in quanto non vengono segnalati down con TIM, Vodafone, WindTre ed Iliad.

La situazione dovrebbe chiarirsi nel corso delle prossime ore, poiché al momento risulta difficile da interpretare. I problemi ci sono e Instagram non funziona correttamente per alcuni utenti, ma il fatto che il bug relativo al caricamento delle stories e dei post non sia riscontrato da tutti complica ulteriormente la questione. Aggiorneremo l’articolo in caso di ulteriori informazioni o analisi.