Wikipedia, dopo "Tudum" di Netflix anche l'enciclopedia crea un suo jingle

Da un po’ di tempo, non si sentivano buone notizie riguardo a Wikipedia: nei mesi passati, vi abbiamo parlato delle tensioni tra l’enciclopedia libera e il Cremlino, culminate nel blocco della piattaforma in Russia. Tuttavia, oggi arriva un’informazione molto più leggera: Wiki ha scelto un jingle, ed è… accattivante!

Wikipedia: “Il Suono di Tutta la Conoscenza Umana”

Sì, attraverso un post sul suo blog, Wikipedia ha rivelato un jingle simile al famoso ta-dum di Netflix, una sorta di “logo sonoro” che potrete sentire presto durante alcune azioni sul sito web e sull’app dell’enciclopedia. Il suono, che potete ascoltare nel post del blog, evoca l’immagine di pagine di un libro che scorrono e di click su una tastiera di computer.

Il jingle è stato battezzato “Il Suono di Tutta la Conoscenza Umana” e selezionato attraverso un concorso aperto a tutti, organizzato dalla Wikimedia Foundation. Più di 3.000 partecipanti hanno inviato le loro proposte, e il vincitore è stato Thaddeus Osborne, con un suono descritto come “una sequenza di note calde e piacevoli, precedute dai rumori di un libro e di una tastiera”.

Wikipedia ha spiegato che il jingle verrà impiegato in tutte le situazioni in cui “non è possibile mostrare un logo grafico”, anche se non è del tutto chiaro cosa intenda la fondazione dietro all’enciclopedia libera. Osborne, che è uno scienziato nucleare e non un compositore professionista, ha ricevuto un premio in denaro di 2.500 dollari.

Tuttavia, la versione attuale del “Suono di Tutta la Conoscenza Umana” non sembra essere definitiva: Wikipedia ha deciso di portare Osborne nei suoi studi di registrazione e affiancarlo a un team di esperti per perfezionare il “logo sonoro” nel giro di alcune settimane. Entro il mese di giugno uscirà quello originale e definitivo.