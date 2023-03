Alcuni già clienti dell’operatore Vodafone Italia, che possiedono una SIM in abbonamento, si vedranno aumentare alcune offerte a partire dal prossimo 9 maggio 2023.

L’operatore giustifica l’aumento con la seguente motivazione: “per continuare a investire sulla rete e rispondere al meglio alle nuove esigenze di traffico“. I clienti coinvolti saranno ovviamente informati dall’operatore rosso.

Vodafone: nuovi aumenti dal 9 maggio 2023

Ecco una parte della comunicazione di Vodafone di ieri 29 marzo 2023: “Per continuare a investire sulla rete e rispondere al meglio alle nuove esigenze di traffico, a partire dal 9 Maggio 2023, il costo di alcune offerte per SIM dati in abbonamento aumenterà di 1,99 euro al mese. I clienti interessati dalla modifica contrattuale saranno informati con una specifica comunicazione in fattura.

I clienti che non volessero accettare le modifiche contrattuali in questione, ai sensi dell’art. 98 septies decies, comma 5 del Decreto legislativo 1° agosto 2003 numero 259, della Delibera 519/15/CONS e delle Condizioni Generali di Contratto per il servizio di telefonia mobile in abbonamento, potranno recedere dal contratto o passare ad altro operatore“.

Vodafone permette quindi di esercitare il diritto di recesso per modifica delle condizioni contrattuali entro 60 giorni dalla data di ricezione della comunicazione, specificando come causale del recesso “modifica delle condizioni contrattuali“. Al momento non ha ancora specificato nel dettaglio i clienti impattati, vi terremo aggiornati nelle prossime settimane.