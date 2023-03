I fari di questa primavera sono tutti puntati sul gran finale della stagione calcistica con i campionati nazionali che si avvinano alla conclusione e con i match decisivi della Champions League. Proprio la competizione europea rappresenta la grande esclusiva di casa Prime Video. La piattaforma streaming, che sul fronte dell’intrattenimento ha da poco rilasciato la nuova stagione di LOL -Chi ride è fuori, trasmetterà la migliore partita di Champions ogni mercoledì sino a fine maggio.

Amazon Prime Video, i costi per un abbonamento

I clienti che decidono di attivare un ticket a Prime Video possono sfruttare diverse tipologie di abbonamento. Il ticket base prevede un piano mensile ed ha un costo di soli 4,99 euro ogni trenta giorni. Per accedere alla piattaforma sarà altresì possibile affidarsi ad un piano annuale, il cui costo sarà di 49,99 euro ogni 365 giorni. Il pagamento sarà automatico e sarà rinnovato ogni mese o ogni anno, previa disdetta.

Le rimodulazioni sui servizi di Amazon che hanno interessato i listini lo scorso anno riguardano anche i clienti che vogliono attivare un piano Prime Video con il vantaggioso piano per studenti. Per coloro che sono iscritti presso una facoltà universitaria in Italia, il prezzo per il rinnovo dell’abbonamento è di 25 euro rispetto alla precedente versione di 18 euro.

Restano invece invariati, i servizi aggiuntivi alla tv streaming e legati alla piattaforma all’ecommerce tra cui la spedizione gratuita di tutti i prodotti disponibili sul sito di Amazon, l’accesso al servizio Prime Music ed anche un apposita sezione per il cloud per l’archiviazione online di file multimediali.