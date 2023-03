Apple ha lanciato la nuova funzione che prevede il lancio di un SOS di emergenza via satellite in Austria, Belgio, Italia, Lussemburgo, Paesi Bassi e Portogallo nelle ultime settimane.

Il lancio è stato annunciato tramite comunicato stampa sul sito web di Apple. Per accedere alla funzione, gli utenti avranno bisogno di un iPhone 14. Inoltre, l’dovranno anche eseguire anche la versione di iOS 16.4, che è stata rilasciata da poco.

Annunciata al WWDC 2022, la funzione Emergency SOS via satellite di Apple è una combinazione di un’app iOS, l’hardware all’interno de nuovo iPhone 14 e la rete di satelliti Globalstar.

Una funzione attiva anche in Italia

Quando un utente si trova in una situazione disastrosa e ha bisogno di servizi di emergenza ma si ritrova senza Wi-Fi o senza connettività di rete, entra in gioco la funzione Emergency SOS via satellite. Apparirà automaticamente quando un utente tenta di chiamare i servizi di emergenza e chiederà all’utente diverse domande iniziali.

A dicembre, Apple ha esteso la funzione in paesi selezionati, consentendo agli utenti di Regno Unito, Irlanda, Francia e Germania di ottenere assistenza senza una connessione di rete. Anche in Italia sarà possibile a breve.