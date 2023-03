Uno studio di Harvard sull’impatto della disinformazione e delle fake news online ha dimostrato che l’utilizzo di informazioni errate è associato a una generale diminuzione della fiducia.

Data la minore fiducia nelle informazioni reperite online, è logico che le persone possano considerare ChatGPT come uno strumento per filtrare informazioni tendenziose o errate e ottenere semplicemente una risposta.

A prima vista, questa teoria sembra vera, poiché alcuni risultati di ricerca sono pieni di siti web creati da bot esclusivamente per SEO e clic su Adsense.

Tuttavia, esiste uno scenario inverso. Cosa succede quando una persona che crede che la Terra sia piatta non può più cercare su internet e trovare nuove informazioni? Come reagisce questo gruppo quando aziende come Microsoft o Google decidono di non far dire al loro chatbot che la Terra è piatta? Pur commettendo errori su entrambi i lati, il punto è che le persone vogliono ancora poter scegliere quali informazioni utilizzare.

Un’analisi di 4 milioni di risultati di ricerca su Google ha rilevato che i primi tre risultati ottengono il 54,4% di tutti i clic, ma questo significa che il 45% degli altri utenti sceglie altre fonti di informazione.

I motori di ricerca possono essere paragonati ai bibliotecari: i siti web sono tutti i libri disponibili nella biblioteca, mentre il bibliotecario agisce come motore di ricerca. Quando si entra in una biblioteca e si chiede al bibliotecario un libro sulla storia di uno sport, se il bibliotecario non comprende correttamente la richiesta (query di ricerca), non sarà in grado di trovare il libro giusto.

Prendiamo un esempio concreto e vediamo come tre bibliotecari reagiscono in modo diverso alle query di ricerca. Una ricerca del termine “goggles” su Google mostra ciò che ci si aspetterebbe di vedere: occhialini da nuoto. Tuttavia, i motori di ricerca concorrenti Bing e Yahoo presuppongono che si sia commesso un errore di battitura e mostrano prima il risultato relativo a Google.

Il motore di ricerca di Google domina il panorama delle ricerche, con una quota di mercato del 93% a livello mondiale. Questa supremazia solleva preoccupazioni su quanto sia pericoloso affidarsi a un unico “bibliotecario” e ricevere informazioni errate. Si potrebbe anche sostenere che due dei tre risultati forniti siano scorretti.

Quindi, se non riusciamo nemmeno ad ottenere risultati di ricerca accurati, come possiamo avere così tanta fiducia nei chatbot alimentati dall’IA?

Consideriamo, ad esempio, che quando Google ha promosso il suo chatbot basato sull’IA chiamato Bard, ha fornito una risposta errata a una domanda riguardante le scoperte del telescopio James Webb. Di conseguenza, il prezzo delle azioni di Alphabet è sceso dell’8% in un solo giorno.

In difesa di questi chatbot, è ancora una tecnologia nascente che ha bisogno di ulteriori test degli utenti prima che sia ampiamente utilizzata e accettata. Per mettere in contesto questo percorso di sviluppo, Google compie 25 anni questo settembre. Durante i suoi 25 anni, l’azienda ha attraversato molte iterazioni del suo algoritmo di ricerca per renderlo il più utile e rilevante possibile per gli utenti.