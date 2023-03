Kena Mobile, 230GB per navigare sono quasi gratis e distruggono Vodafone

Tra tutti i gestori attualmente ci sono grandissime opportunità da prendere al volo, come quelle offerte dai gestori virtuali. Questa branca del mondo della telefonia mobile italiana vede distinguersi particolarmente alcuni nomi tra i quali domina Kena Mobile. La nota azienda che si appoggia alla rete mobile di TIM, vuole proporre ancora i suoi migliori contenuti, i quali vanno ben oltre i 150 giga ogni mese.

Non sarà facile questa volta destreggiarsi tra il mare di promozioni mobili lanciate, le quali non sono state forse mai così tante. I prezzi scendono ben al di sotto dei 10 € mensili, con i contenuti che vanno spesso oltre i 100 giga per quanto riguarda la rete mobile. È proprio questo ciò che il pubblico circa, ovvero una garanzia economica che consista in un prezzo duraturo nel tempo, oltre ai contenuti larghi maniche.

Ci sarà quindi la solita guerra tra i gestori, la quale non finirà di certo il prossimo mese. L’estate si avvicina e tutti sono pronti ad avere il miglior quantitativo di giga a propria disposizione, magari risparmiando qualche euro rispetto al passato.

Kena Mobile, le offerte della concorrenza non sono un problema: ecco la migliore in assoluto

L’offerta migliore in questo momento che potete trovare sul sito di Kena Mobile è sicuramente quella da 9,99 euro al mese per sempre.

Tale tipo di promozione mobile consente agli utenti di avere ogni mese minuti senza limiti per le telefonate verso tutti, 1000 messaggi verso tutti ma in particolar modo tanti giga. Ce ne sono infatti addirittura 230 per navigare sul web.