Una delle maggiori lamentele degli utenti di smartphone Android riguarda il fatto che i produttori non supportano con gli aggiornamenti i loro dispositivi oltre i primi due anni.

La questione di Android Auto nelle auto solleva preoccupazioni simili perché i nuovi veicoli durano più a lungo degli smartphone e perdere l’accesso a una funzione di infotainment fondamentale sarebbe una grande delusione per i proprietari. Rendendosi conto di ciò, la Volkswagen ha recentemente annunciato che supporterà Android Auto per un massimo di 15 anni, quella che considera la vita di un veicolo.

Dirk Hilgenberg è CEO della divisione software CARIAD del Gruppo VW. Ha detto ad Ars Technica che la casa automobilistica ha lavorato per stabilire contratti con i marchi VW per fornire supporto a vita per aggiornamenti di software e usabilità. Tuttavia, ha affermato che alcuni marchi offriranno periodi di supporto più lunghi per le loro tecnologie.

Optional in abbonamento mensile?

Hilgenberg ha delineato alcune delle sfide con l’iniziativa, che hanno costretto CARIAD a fare attenzione a non creare troppe nuove funzionalità che devono essere supportate per anni. “Quindi è per questo che siamo, come puoi immaginare, molto cauti con i rami dei rilasci perché ogni ramo che dobbiamo mantenere per così tanto tempo.” Ha detto che il gruppo automobilistico deve essere particolarmente attento a mantenere i servizi nei suoi veicoli più esclusivi, poiché il gruppo VW ospita grandi successi come Porsche, Bugatti e Lamborghini.

Anche se questo può sembrare un azzardo, gli analisti hanno motivo di essere ottimisti. L’analista di Guidehouse Insights Sam Abuelsamid ha affermato che i nuovi software non si basano in modo così pesante sull’hardware, ciò rende possibile il supporto dei sistemi operativi per molto più tempo rispetto agli smartphone.

Ha notato le sfide associate al supporto a lungo termine, che includono il desiderio delle case automobilistiche di creare programmi di abbonamento per sbloccare caratteristiche del veicolo, che potrebbero coinvolgere l’infotainment. Gli acquirenti sono già scontenti della prospettiva di pagare di più per un prodotto che hanno già acquistato e il desiderio di registrarsi è ancora più basso per le auto usate.