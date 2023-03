WhatsApp, AGGIORNAMENTI folli con due novità eccezionali in arrivo

Più volte ci si ritrova a parlare di quanto la concorrenza si stia avvicinando a WhatsApp, biasimando invece l’operato della celebre applicazione colorata di verde. Proprio per evitare il contatto con la concorrenza, il colosso del mondo della messaggistica istantanea cerca di fare quanto più possibile per aumentare le facoltà degli utenti nonché quelle della piattaforma stessa.

Gli ultimi aggiornamenti hanno entusiasmato il pubblico, il quale si era affidato a qualche soluzione di terze parti per avere qualche funzione in più. In realtà in WhatsApp ce ne sono davvero tante di funzionalità, ma a quanto pare ne stanno per arrivare delle altre. Diversi aggiornamenti sono stati messi in cantiere da WhatsApp, ma per ora solo due sono pronti all’arrivo. Nella fase beta infatti si stanno sviluppando le grandi novità che caratterizzeranno i due nuovi update, i quali a breve si mostreranno al pubblico. Ma cosa cambierà nella piattaforma più famosa in assoluto?

WhatsApp sta preparando una grande rivoluzione con le sue nuove aggiunte, arrivano gli aggiornamenti più importanti

Il primo cambiamento dovrebbe essere quello dell’introduzione dell’area riservata all’arrivo delle newsletter. Oltre all’area riservata alle chat e all’area riservata alle chiamate, ci sarà anche una nuova porzione. A seguire però ecco una modifica di una funzione ormai assodata, quella dei messaggi effimeri. Infatti gli utenti WhatsApp, almeno nei gruppi, avranno a breve una nuova facoltà: quella di poter contrassegnare dei messaggi come “non eliminabili automaticamente“. Basterà tenere premuto su quel messaggio per settarlo come permanente. E voi cosa ne pensate di quello che sta per arrivare?