Per il secondo anno consecutivo, TikTok è stato scelto come partner ufficiale dell’Eurovision Song Contest 2023. La comunità del social partecipa con entusiasmo all’evento musicale europeo ogni anno, con oltre 7,8 miliardi di visualizzazioni per i video condivisi con l’hashtag #Eurovision. TikTok offrirà streaming live, performance esclusive e contenuti dietro le quinte, diventando la piattaforma di intrattenimento di riferimento per l’Eurovision. In qualità di Official Entertainment Partner, la piattaforma diventerà il punto di riferimento per tutto ciò che riguarda l’Eurovision, grazie a una programmazione dedicata, playlist musicali e contenuti dietro le quinte.

TikTok a Liverpool per l’Eurovision 2023

La competizione si terrà a Liverpool, in rappresentanza dell’Ucraina, nazione vincitrice dello scorso anno. TikTok organizzerà una performance in diretta dall’Eurovision Village, la fan zone ufficiale, con alcune leggende dell’Eurovision. La collaborazione con Visit Liverpool permetterà ai fan di utilizzare la piattaforma come guida ufficiale della città, scoprendo alcuni dei luoghi consigliati dalla community. Il social supporterà anche i siti di busking in tutta Liverpool, e gli artisti locali potranno esibirsi per i fan di tutto il mondo.

L’account TikTok @Eurovision conterrà contenuti esclusivi, tra cui highlights e video dietro le quinte degli artisti in gara. I creatori di tutto il mondo possono utilizzare l’hashtag #Eurovision2023 per mostrare la loro creatività e celebrare la gioia del più grande concorso canoro del mondo. La semifinale e la finale saranno trasmesse sul profilo TikTok @Eurovision.

Il social è una piattaforma dove nascono le stelle, come la superstar Sam Ryder, che ha rappresentato il Regno Unito e si è classificato al secondo posto l’anno scorso con “SPACE MAN”. La Grande Finale del 2022 ha raggiunto 3,3 milioni di spettatori unici e ha generato oltre 250.000 commenti. La collaborazione con Eurovision è stata fondamentale per l’espansione della community di TikTok, permettendo ai fan di scoprire nuova musica e nuovi artisti. La partnership tra Eurovision ed il social continuerà ad offrire grandi successi nel 2023 e oltre.

