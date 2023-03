Illusione Ottica, i vicoli di Roma nascondono un "effetto speciale" segreto

Spesso, la nostra mente ci mostra immagini distorte della realtà, poiché il nostro occhio non riesce a focalizzare correttamente linee e ombre. Ciò può creare percezioni alterate di colori e forme, che talvolta risultano affascinanti (come in questo caso).

Illusione Ottica: l’idea pazzesca di Borromini

A Roma, una città molto visitata e fotografata, esiste un luogo in cui si verifica un’illusione ottica sorprendente. Oltre alle celebri attrazioni come il Colosseo, Fontana di Trevi, Piazza di Spagna e Piazza Navona, vi è anche Ponte Sisto, a Palazzo Spada. Trattasi di un edificio risalente al 1540 e commissionato da un cardinale. Nel 1632, un altro cardinale incaricò Francesco Borromini di ristrutturare il palazzo. Con l’aiuto del matematico Padre Giovanni Maria da Bitonto, Borromini progettò un passaggio barocco tra i due cortili del palazzo.

La galleria prospettica risultante sembra lunga almeno 35 metri, ma in realtà misura solo 8 metri. Inizialmente, alla fine del colonnato era presente un motivo vegetale, ma ora vi si trova una statua di un guerriero romano che appare a grandezza naturale, anche se è alta solo 60 centimetri. Borromini e il matematico volevano trasmettere il messaggio che le persone sono spesso attratte da ciò che appare grande solo in superficie e che in realtà non è così imponente come sembra. Oggi, Palazzo Spada è sede del Consiglio di Stato ed è visitabile dal lunedì alla domenica, ad eccezione del martedì, giorno di chiusura, al costo di 5,00€.

A proposito di illusioni ottiche, avete già visto quella del dinosauro? L’immagine è in grado di ingannare l’occhio umano mostrando una prospettiva piuttosto indefinita.