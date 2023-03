Le app malware (o applicazioni malware) sono applicazioni malevole progettate per infettare i dispositivi mobili e danneggiare i dati, rubare informazioni personali, visualizzare annunci pubblicitari invasivi o eseguire altre attività fraudolente senza il consenso dell’utente.

Queste app vengono spesso distribuite attraverso store di applicazioni non ufficiali o attraverso link malevoli inviati tramite messaggi di testo o mail. Una volta installate sul dispositivo, le app malware possono accedere a informazioni sensibili, come le credenziali di accesso ai conti bancari, i numeri di carte di credito, i dati di geolocalizzazione e i contatti. In alcuni casi, possono anche attivare funzionalità del dispositivo, come la fotocamera o il microfono, per spiare l’utente senza che se ne accorga.

Le app malware sono una minaccia crescente per i dispositivi mobili, poiché sempre più utenti utilizzano smartphone e tablet per le attività quotidiane, tra cui l’accesso a informazioni sensibili come i dati bancari e personali.

Per evitare di installare questi software, è importante scaricare solo applicazioni da fonti affidabili come Google Play Store e App Store di Apple, evitare di installare applicazioni da fonti sconosciute, mantenere il dispositivo aggiornato con le ultime patch di sicurezza e utilizzare soluzioni antivirus mobili per rilevare e rimuovere le app malware.

App da non installare nel device