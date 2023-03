L’operatore virtuale Tiscali sta continuando a proporre, a tutti i nuovi clienti, la propria offerta denominata Smart 200. Ora è anche disponibile per i clienti che richiedono la portabilità del proprio numero da Elimobile.

Inizialmente, l’offerta Tiscali Smart 200 poteva essere attivata esclusivamente con contestuale portabilità da Iliad, WindTre, Very Mobile, Kena e ho. Mobile, sia online che nei negozi. Ricordiamoci insieme cosa comprende.

Tiscali: Smart 200 disponibile anche in portabilità da Elimobile

L’offerta Smart 200 comprende minuti illimitati verso tutti i numeri fissi e mobili nazionali, 100 SMS verso tutti i numeri nazionali e 200 Giga di traffico internet mobile in 4G, il tutto al costo di 8,99 euro al mese con ricarica automatica, ovvero con addebito automatico su carta di credito o domiciliazione bancaria o postale.

Si ricorda sempre che il costo di una nuova SIM Tiscali è pari a 10 euro, importo che va sommato anche a una prima ricarica per attivare l’offerta, pari a 10 euro nei negozi e 8,99 euro online. Per gli acquisti online sul sito ufficiale dell’operatore, il costo di spedizione della scheda è gratuito. Si evidenzia inoltre che, secondo quanto indicato attualmente nel sito di Tiscali, l’offerta rimane disponibile fino ad oggi, 23 Marzo 2023, salvo proroghe.

Come in precedenza, con Smart 200 sono inclusi gratuitamente anche i servizi di segreteria telefonica e trasferimento di chiamata, oltre che il servizio hotspot come previsto dalla normativa. Per scoprire nel dettaglio questa, o altre offerte, vi consigliamo di dare un’occhiata al sito ufficiale dell’operatore.