A quanto pare vedremo.arrivare molto presto un’edizione speciale del nuovo OnePlus 11. Nel corso delle ultime ore, infatti, la stessa azienda ha postato in rete un’immagine teaser che ci ha confermato il suo imminente arrivo. A detta dell’azienda, sarà realizzato con dei “materiali e con una costruzione senza precedenti e che renderanno davvero unico questo smartphone “.

OnePlus 11, l’azienda conferma l’arrivo della Special Edition

Molto presto sarà annunciata ufficialmente una nuova versione dell’ultimo smartphone top di gamma di casa OnePlus. Come già accennato in apertura, infatti, l’azienda cinese ha da poco confermato online l’arrivo del prossimo OnePlus 11 Special Edition. Dall’immagine teaser appena pubblicata in rete, in particolare, possiamo osservare la sagoma dello smartphone di fronte al pianeta Giove. Questo lascia presupporre che la backcover di questo device sarà davvero unica e che si ispirerà in qualche modo allo spazio.

Per il momento questi sono i pochissimi dettagli che abbiamo. Tuttavia, immaginiamo che le differenze con la versione classica riguarderanno soltanto l’aspetto estetico. Non ci aspettiamo infatti cambiamenti dal punto di vista tecnico.le specifiche tecniche presenti sul nuovo modello dovrebbero infatti rimanere invariate. Ricordiamo comunque che la versione standard di OnePlus 11 dispone di un display Fluid AMOLED LTPO3 con refresh rate da 120Hz con una diagonale da 6.7 pollici e con una limin di picco di ben 1300 nits. Sotto alla scocca, invece, lo smartphone presenta il soc Snapdragon 8 Gen 2 e questo è accompa da diverso tagli di memoria interna super veloce. La batteria è da 5000 mah e supporta la ricarica rapida da 100W.