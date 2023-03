Nel mese di marzo, WindTre conferma la propria strategia commerciale al 100%. Il gestore arancione stimola l’attenzione di nuovi clienti attraverso una serie di promozioni low-cost che sono state introdotte come alternativa a Iliad e ad altri gestori. Le condizioni di questa ricaricabile sono tra le migliori per tutti gli abbonati.

WindTre e la promo con Giga infiniti a marzo

La WindTre Go Unlimited Star+ anche in primavera rappresenta un’opportunità senza precedenti per i clienti di WindTre. Questa tariffa mette a disposizione di tutti i clienti il pacchetto di contenuti più completo del mercato della telefonia mobile in Italia, con la garanzia sempre assicurata dei costi più bassi in Italia.

In particolare, i clienti che scelgono WindTre avranno accesso a Giga illimitati per navigare in rete, anche tramite le tecnologie 4G e 5G (laddove presente la copertura), chiamate illimitate verso tutti i numeri fissi e mobili, e SMS da inviare a tutti i numeri della rubrica.

Il costo mensile della promozione è di 7,99 euro. La Go Unlimited Star+ offre anche interessanti garanzie per i clienti, come il prezzo bloccato per i primi sei mesi dalla sottoscrizione della SIM. Inoltre, il provider si impegna a non effettuare alcuna modifica ai costi mensili o alle soglie di consumo iniziali durante il primo semestre di abbonamento.

Come per altre promozioni, la quota di attivazione per la sottoscrizione di tale tariffa e per l’acquisto della SIM resta di 10 euro. Gli utenti dovranno però altresì effettuare la portabilità del numero da linee TIM, Vodafone ed Iliad o l’apertura di una nuova rete con nuovo numero.