Tra i vari operatori telefonici virtuali al momento disponibili in Italia, uni dei migliori è sicuramente ho Mobile. Quest’ultimo, infatti, vanta dalla sua un catalogo di offerte low cost molto convenienti e con tanto da offrire. Per questo mese, in particolare, l’operatore sta anche proponendo offerte comprendenti addirittura 200 GB di traffico dati.

ho Mobile, ecco le offerte super convenienti da attivare a marzo

Per il mese di marzo, tutti gli interessati a cambiare la propria offerta potranno passare senza troppi problemi a ho Mobile. Come già accennato in apertura, infatti, questo operatore virtuale sta al momento proponendo numerose offerte mobile davvero super interessanti. Una delle ultime arrivate è ho. 9,99 200 Giga.

Questa offerta, in particolare, permette agli utenti di sfruttare ogni mese ben 200 GB di traffico dati con connettività 4G. L’offerta comprende poi minuti di chiamate senza limiti verso tutti i numeri fissi e mobile nazionali e anche SMS illimitati verso tutti i numeri. Il costo da sostenere per avere questa offerta è di 9,99 euro al mese.

Si tratta però di una offerta rivolta a tutti gli utenti che richiederanno la portabilità del proprio numero da alcuni operatori telefonici specifici. Tra questi, sono inclusi Iliad, Coop Voce, Daily Telecom, Digi Mobil, Fastweb, Poste Mobile, CMLink Italy, Foll-In, Green Telecomunicazioni, Lycamobile, MUND_GSM, NTmobile, NV Mobile, Noitel, Optima, Ovunque, Plintron, Rabona Mobile, Tiscali, 1Mobile, Welcome Italia, Withu, ENEGAN S.p.A., Spusu Italia, Wings Mobile Italia, Feder Mobile, Elite Mobile, Italia Power, Conexo Technologies.

Per chi vuole risparmiare ulteriormente, ricordiamo che è poi disponibile un’altra offerta. Quest’ultima ha un costo mensile di soli 6,99 euro, con costo di attivazione e della scheda sim azzerato. Nello specifico, l’offerta include 100 GB, minuti di chiamate ed SMS illimitati verso tutti i numeri.