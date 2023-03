Per tutti coloro che sono alla ricerca di una nuova offerta mobile, ci sono le proposte di Very Mobile. L’operatore telefonico virtuale, in particolare, ha deciso di prorogare una delle sue promozioni di rilievo. Fino ad aprile, sarà infatti possibile ricevere ben 50 GB extra attivando una delle offerte dell’operatore.

Very Mobile, 50 GB extra con l’attivazione di una nuova offerta di rete mobile

Come accennato in apertura, l’operatore virtuale Very Mobile ha da poco deciso di rendere disponibile ancora per un po’ di tempo una delle sue promozioni più apprezzate. In particolare, tutti i nuovi clienti potranno ricevere un quantitativo di traffico dati extra con l’attivazione di una delle offerte dell’operatore, ad eccezione però dell’offerta Very 4,99.

Nello specifico, tutti i nuovi clienti potranno usufruire di ben 50 GB di traffico dati extra. Questi saranno validi per ogni mese di rinnovo dell’offerta che si deciderà di attivare. Tra le offerte compatibili con questa promozione, c’è ad esempio Very 6,99. Quest’ultima include ogni mese ben 150 GB di traffico dati con connettività 4G, minuti di chiamate senza limiti verso tutti i numeri fissi e mobile nazionali ed SMS illimitati verso tutti i numeri.

Tra le altre offerte compatibili, c’è poi anche Very 7,99. In questo caso, viene offerto agli utenti ben 200 GB di traffico dati e sempre minuti di chiamate senza limiti ed SMS illimitati verso tutti i numeri ad un costo mensile di 7,99 euro. È poi compatibile con la promo dei 50 GB extra anche l’offerta mobile Very 9,99. Quest’ultima comprende ogni mese 270 GB di traffico dati. Rimangono sempre disponibili minuti di chiamate ed SMS senza limiti verso tutti i numeri. Il costo in questo caso è di 9,99 euro al mese.