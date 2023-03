Si continua a parlare in rete del colosso sudcoreano Samsung. Nel corso delle ultime ore, in particolare, l’azienda ha pubblicato online numerose immagini teaser del prossimo Samsung Galaxy F14, che sarà annunciato ufficialmente per il mercato indiano il prossimo 24 marzo 2023. Vediamo qui di seguito quanto è emerso.

Samsung Galaxy F14, nuove immagini teaser confermano le specifiche

In queste ultime ore sono arrivate non poche conferme sulle specifiche tecniche del prossimo smartphone medio di gamma di casa Samsung. Come già accennato, infatti, il colosso sudcoreano ha da poco pubblicato online numerose immagini teaser del suo prossimo Samsung Galaxy F14.

L’azienda ha quindi confermato diverse sue caratteristiche. In particolare, il nuovo smartphone vanterà sul fronte un Infinity-V Display con una ampia diagonale da 6.6 pollici in risoluzione FullHD+ e con vetro protettivo Corning Gorilla Glass 5. L’azienda ha inoltre confermato che a bordo ci sarà il sistema operativo Android 13 con l’interfaccia utente OneUI 5.0. Lo smartphone riceverà due major update e 4 aggiornamenti delle patch di sicurezza.

Sotto al cofano, sarà presente il soc Exynos 1330, un processore con processo produttivo a 5 nm. Questo sarà in grado di supportare la connettività 5G a 13 bande. A supporto saranno comunque presenti almeno 6 GB di memoria RAM. Dal punto di vista dell’autonomia, sarà presente una grande batteria da 6000 mah con supporto alla ricarica rapida da 25W. Il compa fotografico, invece, sarà composto da due sensori fotografici, di cui uno principale da 50 MP.

Insomma, conosciamo quasi tutto sul nuovo Samsung Galaxy F14. Non ci resta che attendere il debutto ufficiale previsto per il 23 marzo.