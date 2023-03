L’illusione ottica di oggi è particolarmente divertente e può mettere a dura prova la vostra pazienza. Infatti, nell’immagine che potrete trovare in calce all’articolo, tutti a primo acchito riescono a rilevare il volto della donna. Fino a qui nulla di particolarmente difficile, finché non viene chiesto loro di scovare l’uomo che riposa.

Questa è una di quelle illusioni ottiche che vengono utilizzare sugli scienziati per riuscire a capire le operazioni di elaborazione superiore in varie aree del cervello, riuscendo di fatto a combinare i diversi stimoli che arrivano. Uno degli esperimenti più prestigiosi sull’argomento è stato fatto da un gruppo di scienziati con dei bambini con l’autismo. Scopriamo di seguito maggiori dettagli sul rompicapo di oggi!

Illusione ottica, riuscite a trovare l’uomo che riposa nell’immagine?

Alcune immagini sono create apposta per arrecare alla persone divertimento o anche per spazientirvi, dipende da come una persona reagisce a questo tipo di stimolo. Per esempio, prendendo in riferimento l’immagine di oggi, questa è stata risolta solamente dal 3% degli utenti in soli 5 secondi, i quali avevano il compito di trovare una rana. Anche questa immagine è fatta solamente con lo scopo di far divertire l’utente.

Dunque, in definitiva, siete riusciti finalmente a individuare, dopo il volto della donna (che ha più le sembianze di una strega), e poi l’uomo che riposa? Un altro interessante indizio che possiamo fornirvi per riuscire a risolvere l’enigma molto più velocemente: la figura che riposa ha l’aspetto di un messicano e si trova in una posizione abbastanza particolare.