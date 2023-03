Netflix, le TRE serie TV più viste del momento in Italia

Ogni giorno potrebbe essere quello giusto per trovare la serie TV preferita su Netflix, o magari quel film che si ha voglia di guardare in compagnia. In questo momento ci sono tantissime produzioni degne di nota, le quali stanno spopolando in tutto il mondo come dimostrano le classifiche di gradimento.

Proprio per quanto riguarda il discorso delle serie TV, la classifica sembra essersi aggiornata con alcuni nuovi show molto graditi dal pubblico. Al primo posto c’è la nuova stagione di Tenebre e Ossa, la quale sta riscuotendo un gran successo. Al secondo posto c’è la terza stagione insieme alle precedenti due di Mare Fuori, in attesa che arrivi la quarta che in molti hanno già visto su RaiPlay. Al terzo posto ci sono i nuovi episodi di You, i quali stanno tenendo il pubblico incollato allo schermo ormai da diversi giorni.

Netflix ufficializza anche quali sono stati i contenuti più visti dell’ultima parte dello scorso mese di febbraio

Dopo aver visto l’elenco di alcune delle serie più importanti che sono tre, ecco quali sono invece quelle più guardate durante l’ultimo periodo che risale allo scorso mese di febbraio. Ovviamente si tratta di una lista ufficializzata da Netflix, la quale fa dunque capire quale sia l’inflessione da parte del pubblico in merito ai contenuti che la piattaforma lancia. In basso la lista completa: