“Non toccarti, unisciti all’esercito più forte del mondo”. È questo il messaggio apparso in alcune pubblicità pubblicate dal gruppo Wagner su Pornhub, la celebre piattaforma di intrattenimento per adulti, con l’intento di arruolare nuovi soldati per combattere al fianco dell’esercito russo in Ucraina.

Pornhub: cosa c’entra la guerra in Ucraina?

Le pubblicità miravano a reclutare soldati provenienti da tutte le regioni della Russia e terminavano con un numero di telefono a cui i candidati interessati potevano chiamare per unirsi alla brigata. Curiosamente, proprio di recente, il gruppo Wagner ha messo una taglia sul Ministro della Difesa italiano, Guido Crosetto. Il Moscow Times riporta che nello spot era presente una donna che leccava un lecca lecca, mentre una voce si vantava dei risultati raggiunti dal gruppo Wagner. Il gruppo, guidato da Yevgeny Prigozhin, è stato coinvolto in diversi combattimenti in Ucraina, tra cui la battaglia per la città di Bakhmut.

Tuttavia, la pubblicità non è rimasta a lungo sulla piattaforma. Pornhub ha prontamente rimosso gli annunci e un portavoce del sito ha sottolineato, in una conversazione con Newsweek, che la pubblicità è stata cancellata poiché il sito web non consente l’acquisto di spazi pubblicitari per contenuti legati alla politica. D’altronde la politica di Pornhub è chiara: la piattaforma è dedicata all’intrattenimento per adulti e non vuole essere coinvolta in questioni politiche o di altro genere che possano minare la sua reputazione.

Nonostante la breve durata delle pubblicità, l’episodio evidenzia come alcuni gruppi siano disposti a sfruttare piattaforme di intrattenimento per promuovere i loro interessi, anche se ciò va contro le linee guida e le politiche delle piattaforme stesse. Inoltre, questo caso solleva interrogativi sulla responsabilità delle piattaforme nel monitorare e rimuovere contenuti inappropriati o dannosi, nonché sulla necessità di una maggiore regolamentazione per garantire la sicurezza e il benessere degli utenti.