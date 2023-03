Perché è pericoloso lasciare lo smartphone in carica durante la notte?

Negli ultimi decenni i cellulari sono diventati parte fondamentale della vita quotidiana di quasi tutti gli individui del mondo. Soprattutto con l’avvento degli smartphone che hanno portato a svolgere numerose azioni attraverso i dispositivi, semplificando molte operazioni.

Tuttavia ci sono una serie di azioni che continuano ad essere effettuata con gli smartphone e che sono estremamente pericolose. Chi almeno una volta nella sua vita non ha messo in carica il cellulare sul comodino accanto al letto durante la notte? Ecco, non tutti sono a conoscenza dei potenziali pericoli di quest’operato.

Andiamo ad esplorare quali sono i rischi legati a questa pratica che potrebbero creare dei danni alla salute umana e ai dispositivi stessi.

Quali sono i rischi di lasciare i cellulari sotto carica durante la notte

Lasciare il cellulare in carica di notte può rappresentare un rischio per la sicurezza, la salute e la durata della batteria del dispositivo.

Sicuramente, il primo problema da non sottovalutare è il surriscaldamento della batteria. Il surriscaldamento della batteria può avvenire per diversi motivi: l’utilizzo di carica batterie difettosi o non originali, la posizione errata del cellulare durante la carica e la presenza di problemi hardware. Il surriscaldamento è molto pericoloso poiché potrebbe causare danni permanenti al dispositivo e addirittura causare degli incendi.

Inoltre questa pratica può essere pericolosa per la salute umana. Molti studi hanno dimostrato che le radiazioni elettromagnetiche emesse da questi dispositivi possono causare disturbi del sonno, che potrebbero portare, nei casi peggiori, ad insonnia.

Per tutti questi motivi sarebbe opportuno caricare il proprio smartphone durante il giorno ed evitare di utilizzare carica batterie danneggiati o non originali per non intaccare la batteria dei dispositivi.