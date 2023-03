Monete Rare, è proprio nelle più inaspettate che troverai guadagno

Le monete rare rappresentano un ambito oggetto da collezione per gli appassionati di numismatica e un investimento interessante per gli investitori. Tuttavia, il valore delle monete preziose varia significativamente in base ad una serie di fattori come l’autenticità, la condizione e la storia della moneta. Scopriamo tutti i segreti del caso.

Monete Rare: la lista delle più costose

Una delle monete più costose è il dollaro d’argento del 1794, noto anche come “Flowing Hair Silver Dollar”. Fu la prima moneta d’argento coniata dagli Stati Uniti. Solo 1.758 furono prodotte e solo una piccola percentuale è sopravvissuta. Nel 2013, una di queste monete fu venduta all’asta per un record di 10 milioni di dollari.

Un altro esempio di moneta rara è il centesimo del 1943 in bronzo. La maggior parte dei centesimi del 1943 furono coniati in acciaio a causa della necessità di bronzo durante la Seconda Guerra Mondiale. Tuttavia, alcune furono erroneamente coniate in bronzo e solo circa 20 sono ancora esistenti. Nel 2010, una di queste monete fu venduta all’asta per 1,7 milioni di dollari.

Il dollaro del 1804 è un’altra moneta rara e preziosa. Fu coniata solo nel 1834, ma recava l’anno 1804 per motivi diplomatici. Solo otto di queste monete sono note per esistere e sono considerate le valute americane più celebri e desiderate dai collezionisti. Nel 1999, una di queste monete fu venduta all’asta per 4,1 milioni di dollari.

La moneta da cinque centesimi del 1913 con il profilo di Liberty è rara perché ne esistono solo cinque. Furono coniate come pezzi di prova e non furono mai destinate alla circolazione. Nel 2007, una di queste monete fu venduta all’asta per 3,7 milioni di dollari.

Infine, la moneta da venti dollari del 1933 è una delle monete più rare al mondo. Solo 20 furono coniate e tutte destinate alla fusione dopo che il presidente Franklin D. Roosevelt proibì la circolazione delle monete d’oro negli Stati Uniti. Tuttavia, alcune furono rubate dalla zecca e vendute illecitamente. Solo una di queste monete è legalmente posseduta da un privato ed è stata venduta all’asta nel 2002 per 7,5 milioni di dollari.