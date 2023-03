Tim: ultimo giorno per ricevere 100 Giga in omaggio

Oggi è l’ultimo giorno, salvo cambiamenti nelle prossime ore, che l’operatore Tim Italia dona in omaggio 100 Giga di traffico telefonico con la sua iniziativa denominata Ricarica Automatica.

Vi ricordo che Ricarica Automatica è un servizio che consente di ricaricare la SIM senza alcun intervento manuale, direttamente tramite carta di credito, conto corrente o carte conto prepagate. Scopriamo insieme tutti i dettagli.

Tim regala 100 Giga con Ricarica Automatica

Attivando il servizio gratuito Ricarica Automatica, i clienti di rete mobile Tim con un’offerta dati a pagamento attiva sulla linea possono ottenere 100 Giga al mese per 3 mesi senza alcun costo aggiuntivo. Una volta attivato il servizio Ricarica Automatica, il bonus di Giga relativo al primo mese viene attivato entro un periodo di 72 ore, con conferma tramite SMS.

In queste ultime ore, per promuovere l’iniziativa ai suoi clienti in target, l’operatore ha avviato una nuova campagna informativa tramite l’app MyTIM. Ecco il testo della notifica che sta inviando l’operatore: “Più 100GB/mese x 3 mesi! Ciao […] attiva TIM Ricarica Automatica e alla tua ricarica ci pensiamo noi! E in più hai 100GB aggiuntivi al mese per 3 mesi. Affrettati, la promo scade il 15/03!“.

Come anche riportato nella comunicazione, la promozione rimane disponibile fino ad oggi, ovvero soltanto per 3 giorni. Per usufruire dell’iniziativa e ottenere i Giga in omaggio, i clienti possono accedere all’app o all’area clienti MyTIM, o in alternativa recarsi presso un punto vendita dell’operatore.