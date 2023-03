Meizu 20 e Meizu 20 Pro passano da Geekbench, ecco le specifiche

È da un po’ di tempo che non su sente parlare di Meizu, ma a quanto pare l’azienda non è scomparsa, anzi. Nel corso delle prossime settimane, infatti, saranno annunciato almeno due nuovi smartphone, ovvero i prossimi Meizu 20 e Meizu 20 Pro. Questo due modelli, in particolare, sono stati avvistati in queste ore sul noto portale di benchmark Geekbench.

Meizu 20 e Meizu 20 Pro, i nuovi smartphone avvistata su Geekbench

Nel corso delle ultime ore sono stati avvistati sul portale di benchmark Geekbench ben due nuovi smartphone del marchio cinese Meizu. Si tratta in particolare dei prossimi Meizu 20 e Meizu 20 Pro. Nello specifico, possiamo notare come entrambi abbiano raggiunto punteggi piuttosto simili sia in single core sia in multi core.

Su entrambi i dispositivi sembra che ci sarà a bordo il potente processore top di gamma di casa Qualcomm. Stiamo parlando del soc Snapdragon 8 Gen 2 e, in entrambi i casi, il soc è stato supportato da 12 GB di memoria RAM. Per il momento non abbiamo molti dettagli sul modello Meizu 20. Sappiamo che potrebbe trattarsi di un gaming phone con display a 144Hz.

Sappiamo invece qualcosa di più sul modello più prestante dei due, ovvero il prossimo Meizu 20 Pro. Quest’ultimo, stando ai rumors emersi, dovrebbe avere un display Samsung E6 con tecnologia LTPO con una elevata risoluzione pari al QHD+ con una frequenza di aggiornamento da 120Hz e con una luminosità di picco davvero impressionante di ben 1800 nits. Sappiamo inoltre che la batteria avrà una capienza di 5000 mah e che supporterà anche la ricarica wireless rapida da 50W.